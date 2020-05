Deze bedrijven draaien als een tierelier door corona: ‘En dat is soms best een beetje dubbel’

De productie van kunststof platen (lexaan of polycarbonaat, met een duur woord) bij chemiegigant Sabic in Bergen op Zoom is geëxplodeerd, zegt Anco Fase.



Hij staat als plantmanager aan het hoofd van de ‘Functional Forms-fabriek’ waar die platen uit komen rollen. ,,We maken sinds corona ongeveer 400.000 kilo per week, veel meer dan daarvoor.’’



Die platen worden vervolgens gebruikt voor allerlei toepassingen, zoals schermwanden in supermarkten. Volgens Fase draait die fabriek sinds corona letterlijk op volle toeren. Dat vraagt ook veel van het personeel: ,,We draaien met vijf ploegen, aangevuld met extra uitzendkrachten. Ook vanuit andere plants wordt bijgesprongen.’’



Van succes-schaamte heeft Fase geen last: ,,Omdat wij juist met iets goeds bezig zijn, we leveren oplossingen. Ondernemers hebben onze schermen nodig, zodat ze straks weer veilig open kunnen.’’



Overigens voorziet Fase voorlopig niet dat Sabic het binnenkort wat rustiger aan kan doen. ,,Dit duurt zeker tot er een vaccin is. En ik begreep dat er Italië zelfs al ideeën zijn om alle stranden van schermen te voorzien. Nou weet ik niet hoeveel kilometer strand Italië precies heeft, maar als dat doorgaat zijn we voorlopig nog wel even bezig.’’