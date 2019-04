Deze app vindt werk(nemers) over de grens: swipen maar!

Puts marathon­paar komt uitbollen op Koningsdag in Gastelse Vlietloop

9:00 OUD GASTEL - Een halve marathon meer of minder, daar draaien Arno en Meriem van Triest nu hun hand niet meer voor om. Het Putse echtpaar bolt na de huwelijksreis, die hen in januari langs alle continenten voerde uit bij wat loopwedstrijden in de regio. Zaterdag is dat de Vlietloop in Oud Gastel.