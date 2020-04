Deze 4 mei mag de vlag de gehele dag halfstok hangen

CRUCIALE BEROEPEN IN CORONATIJD ‘Als ze net getrouwd zijn, zou ik ze zo graag de hand willen schudden’

10:00 ZEVENBERGEN/STEENBERGEN - Hoe vergaat het onze streekgenoten met een cruciaal beroep die in deze tijd van coronacrisis onze maatschappij draaiende houden? Deze week laten we enkelen aan het woord. Vandaag: Patricia van Oers (41), trouwambtenaar in de gemeenten Moerdijk en Steenbergen. ,,Ik ben heel hartelijk van nature, wil het stel een hand geven. Maar dat kan niet. Jammer.”