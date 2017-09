Deskundige over bijtende hond: 'Een goed gesprek aangaan kan 'ie niet'

KRUISLAND - Je had er eigenlijk bij moeten zijn om er een goed oordeel over te geven. Maar dat een hond op zo'n gruwelijke manier aan zijn eigen baas gaat hangen is zeker niet normaal. Dat zegt Brenda Hoppema van Hondentraining Kruisland over één van de twee bijtincidenten van afgelopen weekend in de regio.

In Huijbergen werd een passant toegetakeld door de hond van een ander. En in Oud Gastel werd een man op gruwelijke wijze gebeten door zijn eigen hond die ook niet meer los liet. Het dier keerde zich in blinde woede tegen zijn baas en was zo agressief dat het slachtoffer de politie smeekte om de hond af te maken. Dat gebeurde uiteindelijk ook.

Hoppema is 12,5 jaar actief als hondentrainster. Zij weet na al die jaren heel wat over het gedrag van de viervoeters. ,,Je hebt honden waar gewoon een steek aan los is'', zegt de trainster. ,,En dan kan het ook zijn dat een dier ziek is. Dat het iets in zijn kop heeft zitten waardoor zo'n hond opeens door kan slaan.''

Publiciteit

Hoppema weet dat bijtgrage honden van tijd tot in de publiciteit komen. ,,Ik herinner me een verhaal over een kind dat aangevallen was door een pitbull. Er stond een foto bij van een kind met een pleister van anderhalve centimeter. Ik kan je vertellen dat het er heel anders uitziet als een pitbull echt aanvalt. En om de zoveel tijd roept de Dierenbescherming ook op om iets te doen tegen bijtgrage honden. Maar als ik vervolgens vraag wat ze er aan willen doen dan blijft het stil.''