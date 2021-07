Designer Outlet Roosendaal zet opnieuw vaart achter uitbreiding: ‘In 2024 bouwen of openen’

Sterker nog: als het aan Peeters ligt, wordt ook de ‘oude’ planning van vóór corona gewoon weer aangehouden. Dat betekent dat 2024 het jaar van de uitbreiding wordt. Peeters: ,,We hopen dan óf te kunnen bouwen óf te kunnen openen. Daarvoor zijn we afhankelijk van de gemeente Roosendaal en onze investeerders. Hoe sneller de gemeente akkoord geeft, hoe sneller we om de tafel kunnen met onze geldschieters.’’



Dat die plannen nu in een stroomversnelling komen, geeft volgens Peeters aan hoe goed Designer Outlet Roosendaal uit de coronacrisis is gekomen: ,,Het jaar 2019 was al ons beste jaar ooit, maar zoals het er nu naar uitziet, wordt dit het nieuwe recordjaar. We zien nu omzetstijgingen die 30 tot 40 procent hoger uitkomen dan in 2019.’’