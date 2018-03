Dertig jaar zwembad Blankershove, lintjesregen voor de pioniers van het Gastelse bad

OUD GASTEL - Als het in Oud Gastel over zwembad Blankershove gaat, is het altijd in de wij-vorm. De vrijwilligers, die het bad al dertig jaar langer open houden dan was verwacht; ze treden zelden op de voorgrond. Maandagavond kwam daar verandering in. Burgemeester Jobke Vonk-Vedder stond plots in 't Veerhuis, onderbrak daar een vergadering van Gastels Belang en nam het bestuur mee naar de grote zaal.

Daar waren alle vrijwilligers, die het zwembad de afgelopen drie decennia draaiende hielden bijeen. Het bleef niet bij een beleefdheidsbezoek van de burgemeester. Ze reikte aan drie pioniers van Blankershove een koninklijke onderscheiding uit.

Wieg

Remy Bolmer (69) stond in 1988 mede aan de wieg van de Stichting Zwembad Blankershove. Hij is de hele periode al voorzitter. Binnen de groep is de Gastelaar verantwoordelijk voor de representatie, de fondswerving en de verkoop van abonnementen.

Marjan Huijsmans (62) stond eind jaren tachtig ook meteen op om het zwembad van de ondergang te redden. De hoogoplopende kosten onder Sportfondsen deden de gemeenteraad besluiten de subsidiekraan dicht te draaien. Een groep Gastelaren stond op om een doorstart te maken. Huijsmans is sindsdien penningmeester en secretaris van de stichting. Ze stuurt tevens de vrijwilligers aan.

Het derde lintje viel Bertus van Hooijdonk (72) ten deel. Hij was twintig jaar voorzitter van de Gastelse reddingsbrigade De Vuurtoren. Als zodanig ondersteunt hij activiteiten als de zwemvierdaagse en de triathlon. Vanuit de zwemclub werd Van Hooijdonk ook bestuurslid van de zwembadstichting. Binnen die groep is hij verantwoordelijk voor het technisch onderhoud, de veiligheid op het bad en de externe contacten.

Trots van Gastel

Het drietal is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Het was Dick van Zuilichem, die namens Gastels Belang de vroegtijdige lintjesregen in gang had gezet. Postuum betrok hij ook drie inmiddels overleden gouden krachten van het zwembad bij de hulde: Kees de Ridder, Paul van der Heijden en Johan Vergouwen. ,,Dankzij jullie inspanningen is het tegen alle verwachtingen in toch maar mooi gelukt het zwembad in stand te houden. Op 23 maart 1988 zaten Kees en Paul bij notaris Willemse voor de oprichtingsakte. Maar laten we naast de gedecoreerden vooral ook elkaar feliciteren met ons prachtige zwembad: de trots van heel Gastel.''

De Stichting Blankershove was een burgerinitiatief avant-la-lettre. Onder Sportfondsen Nederland leed het in 1974 aangelegde zwembad na een paar slechte zomers in de jaren tachtig zware verliezen. Een noodkreet van Cees de Ridder in het parochieblad hielp. Terwijl de politiek de moed al had opgegeven, zette een groep inwoners stug door. Het bad bleef open, dorpsbewoners kochten massaal abonnementen en steunkaarten en met beter zomerweer kwamen er weer zwarte cijfers.

Reünie

Na de huldiging kwamen op de reünie van Blankershove de verhalen los. Over het sociaal belang van het bad, de saamhorigheid en de onvoorwaardelijke steun aan Blankershove. Exemplarisch voor dat laatste was het weekend waarin zes bekende Gastelaren zich lieten opsluiten in het Glazen Huis en prompt 68.000 euro ophaalden. In eerste instantie bestemd voor grote investeringen aan het zwembad. Het is de stichting haar eer te na om veelvuldig een beroep te doen op dat bedrag, in beheer bij Gastels Belang. Van Zuilichem: ,,Ook dat is kenmerkend voor het Gastels bad. Geld is ondergeschikt aan het plezier.''