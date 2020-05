Dermatoloog vreest mensen met huidkanker te missen

Volgens dermatoloog Sarah den Hengst is dat een prima hulpmiddel voor mensen die nu angst hebben om naar een ziekenhuis te gaan in verband met de corona-uitbraak.

Leed niet te overzien

Sarah den hengst maakt zich grote zorgen over de recente ontwikkelingen. Mensen mijden de zorg. ,,We gaan hierdoor mensen met huidkanker missen. Het leed is straks niet te overzien. Neem daarom altijd contact met ons op”, adviseert Sarah. ,,Samen vinden we de juiste oplossing.”

Volledig scherm Dermatoloog bekijkt huidaandoening. © Ziekenhuis Gelderse Vallei

Dermatologie behandelt huidaandoeningen en kent een grote patiëntengroep. ,,Normaal gesproken zien we meer dan duidend patiënten per week”, zegt Den hengst. ,,We doen alles poliklinisch. Toen door het coronavirus de polikliniek dicht ging, liepen onze wachtlijsten snel op. Alleen de urgente behandelingen voerden we uit. Daarnaast deden we veel telefonisch, al dan niet met beeldbellen. Ongeveer de helft van de afspraken hebben we op een wachtlijst moeten plaatsen.”

Acne-behandeling

Veel patiënten is gevraagd een foto te sturen van hun huidprobleem. ,,Met een foto kunnen we veel situaties goed inschatten”, zegt de dermatoloog. ,,Zeker bij een vervolgafspraak. Onder andere bij een acne-behandeling kun je op een foto goed zien of de huid verbeterd is.”

Quote Als mensen echt bang zijn, dan is het sturen van een goede foto een prima alterna­tief Sarah den Hengst, Dermatoloog Bravis ziekenhuis

Het is ook een prima hulpmiddel voor mensen die angst hebben om naar het ziekenhuis te komen. ,,Dat betreft vooral ouderen en/of mensen die al een ziekte hebben. Zij hebben alleen ook vaak de grootste huidproblemen. Als mensen echt bang zijn, dan is het sturen van een goede foto een prima alternatief. Vaak kunnen we aan een foto zien of het urgent is.”

Zo veilig mogelijk

Ze wijst erop dat het Bravis ziekenhuis er alles aan doet om het zo veilig mogelijk te maken voor de patiënt. In de spreek- en behandelkamers worden de noodzakelijke maatregelen getroffen. ,,Dat betekent niet automatisch dat we mondkapjes dragen”, benadrukt de dokter.

Niet besmetten

,,Als zowel de patiënt als ik geen gezondheidsklachten heeft, dan is dat niet nodig. Tijdens het gesprek hou ik 1,5 meter afstand. Dan kun je elkaar niet besmetten. Als ik de patiënt dichterbij het gezicht moet onderzoeken, dan praten we even niet.”

Operaties