Denk die lelijke kerken even weg: Roosendaal heeft veel meer te bieden

Telers kwaad om ‘bollenslo­pers’: ‘Ik ga toch ook niet met een stoel in jouw voortuin zitten?’

WOUWSE PLANTAGE - De bloemenvelden staan weer volop in bloei en dat fotograferen we maar al te graag. Het liefst poseren we zelfs nog voor een selfie tussen de bloemen. Tot grote ergernis van bloementelers zoals Adriaan van der Steen uit Wouwse Plantage: ,,Ze plukken de bloemen en trappen ze kapot.”