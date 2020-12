Den Bosch bedeelt ook Stampersgatse kerk met vier ton

Eigenaar Adrie Kuijstermans is uiteraard bijzonder ingenomen met de provinciale subsidie. ,,Een waardevol religieus Rijksmonument wordt op deze manier toekomstbestendig gemaakt voor de volgende honderd jaar.‘’

Eredienst

Eerder dit jaar ontvouwde de Standdaarbuitense kerkenkoper zijn plannen voor de H.H. Martelaren van Gorcumkerk, die in 2012 aan de eredienst is onttrokken. ,,Het dorpshart van Stampersgat veert straks weer op. De kerk biedt onderdak aan 22 levensloopbestendige woningen. In de pastorietuin komen vier half vrijstaande woningen. Deze vier ton van de provincie zijn een mooi startschot.’’

Kuijstermans wil zo snel mogelijk aan de slag. ,,Aan ons als eigenaar zal het niet liggen. We hebben de gemeente Halderberge op 11 september een principeverzoek gestuurd. Hopelijk vormt de steun van de provincie een duw in de goede richting.’’

Maaike Westinga, zo'n beetje de huisarchitect van Kuijstermans, transformeerde toren, kerk en sacristie tot 22 appartementen variërend van 60 tot 118 vierkante meter in drie bouwlagen. In de toren komt een trappenhuis met lift. Een eerder plan om er een woonzorgcomplex in te richten vond geen doorgang omdat de zorgpartij afhaakte.

Het Nuenense aannemersbedrijf To Build staat in de startblokken om te beginnen. Bij de presentatie afgelopen zomer riepen Robert Jan Visser van To Build en Adrie Kuijstermans in koor dat ze graag met kerst 2021 de sleutels aan de gelukkige kerkbewoners willen uitdelen. ,,Dat kan nog steeds als we er met z'n allen de vaart in houden. Burgemeester Roks was alvast erg enthousiast over onze plannen.‘’

Kuijstermans heeft in Stampersgat ook zeven hectare bedrijfsgrond in eigendom. Dit voormalige Staalunie-terrein is onlangs opgeleverd.

Volledig scherm Burgemeester Bernd Roks en Adrie Kuijstermans in de voormalige loodsen van Staal Unie Stampersgat. © Gemeente Halderberge