Demonstrerende kampers blijven waar ze zitten, raad eist tempo van gemeente Roosendaal

Zijn die vleermui­zen nou al vertrokken uit het Roosendaal­se stadskan­toor?

12 juni ROOSENDAAL - Kan de gemeente Roosendaal nou beginnen met het renoveren van de buitenkant van het stadskantoor of hangen een paar beschermde vleermuizen nog steeds in de weg? De gemeente Roosendaal gaat in ieder geval uit van het eerste en verwacht halverwege oktober eindelijk met die klus aan de gang te gaan.