Demissionair minister Kajsa Ollongren bezoekt Roosendaalse wijk Langdonk

Hoe konden de vuurwerk­rel­len in Roosendaal zo uit de hand lopen? ‘Geschrok­ken van niveau politie’

21 mei ROOSENDAAL - Passieve politie, stroeve communicatie en ‘teleurstellend’ weinig kennis van de wijken; in de eerste dagen van de vuurwerkrellen afgelopen november werd Roosendaal volledig ‘overrompeld’, blijkt uit onafhankelijk onderzoek. Signalen dat het met name in de wijk Langdonk zó vreselijk uit de hand zou gaan lopen, werden door politie en gemeente gemist.