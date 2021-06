Definitieve streep door omstreden zonnepark Wouw: ‘Alsof je een Tesla oplaadt met een diesel-aggregaat’

,,Dit voelt alsof je een Tesla oplaadt met een diesel-aggregaat’’, verwoordt Marco Schillemans (Roosendaalse Lijst) de spagaat waar de raad in verkeert. Want geen enkele partij is tegen dat zonnepark an sich. Sterker nog, alle fracties zien met het oog op de toekomst de noodzaak van zulke velden. Maar niet op die plek in Wouw. Daarvoor is dat landschap voor de raad simpelweg te waardevol. Vindt ook de provincie, die de plannen eerder al ontraadde. ‘Den Bosch’ vreest dat het het gebied ‘onomkeerbaar beschadigt’.



Kronos wilde tussen de Smalle Beek en Het Loopje twee zonneparken van samen 16 hectare aanleggen. De Wouwse bevolking is echter tegen, bij inspraaksessies wordt veel onvrede geuit. Ook politiek ligt het zonnepark gevoelig. Verschillende politieke partijen zijn van meet af aan tegen. ,,En onze mening is sindsdien niet veranderd’’, zegt Martijn Verbeek (VLP), samen met het CDA initiatiefnemer voor een amendement dat een streep door het zonnepark zet.