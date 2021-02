Defensieminister Bijleveld maakt ‘zorgrondje’ Bosschenhoofd

BOSSCHENHOOFD - Bij haar entree in het kantoor van Anna voor Zorg vraagt Ank Bijleveld de fotograaf of ze ver genoeg van elkaar vandaan staan. ,,,Want anders ben ik de zoveelste CDA-er, die het op social media moet ontgelden.‘’

De minister van defensie is in Bosschenhoofd. Niet om de paratroopers van KCT op het vliegveld bezig te zien. Nee, ze brengt op uitnodiging van de CDA-afdeling een werkbezoek aan thuiszorgorganisatie Anna voor Zorg. De bewindsvrouw is goed gemutst. Het aangereikte mondkapje met logo komt op de juiste plaats. ,,Mijn eigenlijke naam is Anna. Ik neem 'm mee naar onze dochter Anna, werkzaam in het ziekenhuis in Dordrecht.‘’

Verpleegkundige

Bijleveld is vandaag niet uit op campagne voeren; ze spreekt in het uurtje Bosschenhoofd ook slechts een paar mensen. Bij Anna voor Zorg zijn dat Franklin Elgin en zoon Gylion, toevallig allebei met een militaire achtergrond. ,,Mijn inmiddels overleden vrouw Annick zette het bedrijf in 2010 op. Ze was verpleegkundige en de discussie om mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen kwam net op gang.‘’ Om de organisatie op poten te zetten, verlieten de Elgins defensie, stapten in Anna voor Zorg en zetten nu de nalatenschap van Annick voort.

Waar het bedrijf in coronatijd tegenaan loopt, is vooral de eenzaamheid onder cliënten. Daarover laat Bijleveld zich bijpraten door zorgcoördinator Annette Verburgt. Tenslotte steekt ze het Midzomerplein over naar Els Smolders (82), die eerst haar lintje van 2018 aan de minister moet laten zien en vervolgens uit de doeken doet hoe blij ze is met de 3,5 uur thuishulp van Anna voor Zorg. Op de vraag wat zij als minister nog voor mevrouw Smolders kan betekenen is het antwoord glashelder: ,,Die corona gauw weg sturen. Ik heb gelukkig mijn eerste prik al gehad.‘’ Bijleveld zegt dat haar beide ouders van 86 jaar ‘hem’ ook hebben. ,,En die willen net als u weer een beetje leven, trouwens wij allemaal.‘’