Defecte mast T-Mobile zorgt voor internetproblemen in en om Roosendaal, oplossing duurt nog twee weken

Woordvoerster Helen Taylor van T-Mobile bevestigt de problemen, maar op vragen naar de oorzaak wordt geen antwoord gegeven. ,,Er is een mast vervangen, hierdoor is een ‘issue’ ontstaan. We houden de klanten, die melding hebben gemaakt, via sms hiervan op de hoogte.’’



Ook over waar die mast staat die problemen geeft, wil het bedrijf niks zeggen: ,,We geven geen informatie over de locatie van onze masten. Wij weten welke het is en we werken hard aan een permanente oplossing.’’



Volgens Taylor mot er in week 7 (de week van 14 februari) een oplossing zijn. ,,We zullen de klanten die hinder hebben ondervonden op gepaste wijze compenseren.’’