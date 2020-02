Deelnemers optocht Wouwse Plantage grepen hun kans

De kleurrijke stoet met 33 deelnemers, waaronder veel grote wagens uit de hele regio, trok daarna door het dorp waar vele honderden mensen langs de kant stonden. Het publiek kreeg dit jaar de kans om zich ook met de uitslag te bemoeien. Er was een publieksprijs die via een app bepaald kon worden. Nog voor de stoet goed en wel vertrokken was stroomden bij Martijn van Turnhout de eerste appjes al binnen en uiteindelijk werd de wagen van BC Hoevekestijn winnaar van deze prijs. Door ook nog de eerste prijs bij de grote wagens in de wacht te slepen, wist de ploeg het eigen motto 'We grijpen de eerste prijs' in waarheid om te zetten.