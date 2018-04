Deel zwembad De Stok ook deze week nog dicht: 'Schade groter dan gedacht'

In de nacht van 2 op 3 april sprong er een drinkwaterleiding in de machinekamer , waardoor die ruimte blank te staan. Verschillende technische installaties raakten daardoor beschadigd. Aanvankelijk leek de schade mee te vallen, maar een week later blijkt het tegendeel waar, zegt Van Bemmel. Zeker twintig pompen moeten compleet vervangen worden. De schade loopt volgens haar in de tienduizenden euro's. ,,Het is nu vooral wachten op alle onderdelen, die moeten overal vandaan komen.''

Overplaatsen

Afgelopen maandag is het wedstrijdbad wel weer in gebruik genomen. Een deel van de activiteiten die normaal in de twee andere baden plaatsvinden (het recreatiebad en het doelgroepenbad) is voor zover mogelijk overgeplaatst naar het wedstrijdbad. Van Bemmel: ,,Dat zit daardoor nu zo goed als vol. Daarbij is dat bad niet geschikt voor alle andere activiteiten, het is toch wat kouder en dieper. Het therapeutisch zwemmen, bijvoorbeeld, kan daar niet gedaan worden.''