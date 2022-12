Deel bewoners terug thuis in door ontploffing getroffen De Genestetlaan: blij, overdonderd én bezorgd

Dubbel zoveel mensen kloppen bij de Voedsel­bank aan in Et­ten-Leur

Het aantal cliënten bij de Voedselbank Etten-Leur is bijna verdubbeld. Voorraad en vrijwilligers zijn er genoeg om die extreme stijging op te vangen, maar er is niet genoeg ruimte . ,,We delen nu buiten pakketten uit, in een tent.”

