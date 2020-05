Decorandus Lia Uitdehaag-de Rooij: ‘Met geschiedenis ben je nooit klaar’

Een feestje, daar had Lia Uitdehaag-de Rooij (73) wel op gerekend, nu het hele bestuur van de Hoevense heemkundekring De Honderd Hoeven (meer dan) 25 jaar in functie is. Maar dat zij en haar drie medebestuursleden alledrie een lintje zouden krijgen, dát had ze niet verwacht. ,,Dat was wel heel bijzonder”, vertelt ze. ,,Het is wel jammer dat we het nu niet samen kunnen vieren, natuurlijk. Maar dat feest moeten we dan maar even uitstellen.”

Bijzondere ontdekking

Bij de heemkundekring is ze al sinds de oprichting in 1985 betrokken, sinds 1992 zit ze in het bestuur. Haar hart gaat vooral sneller kloppen van de genealogie en familieonderzoeken waar ze zich voor De Honderd Hoeven mee bezig houdt. ,,Daar heb ik altijd belangstelling voor gehad. Na elke ontdekking zoek je weer verder: waar hebben ze dan gewoond? En hoe zag dat er toen dan uit? Geschiedenis, daar ben je nooit mee klaar.”

Ook over haar eigen familie deed ze zo een bijzondere ontdekking. ,,Ze zijn hier nooit uit de regio weggeweest. Tot zeker vier eeuwen terug zaten ze in West-Brabant, in de buurt van Hoeven en Bosschenhoofd. Ze zijn eigenlijk niet verder gekomen dan Rucphen.” Zelf maakte ze met haar man wel wat omzwervingen, naar Breda, Tilburg, Enkhuizen. Maar uiteindelijk belandt ook zij weer ‘gewoon’ in Hoeven.

Emancipatie

Daar gaat ze in 1983 bij de - eind 2018 opgeheven - vrouwenvereniging, waar ze in totaal 30 jaar bij betrokken is. ,,Of die vereniging gemist wordt? Dat denk ik eerlijk gezegd niet. Er kwamen ook geen jongere mensen meer bij. Destijds was het echt een club die voor emancipatie stond. Vrouwen kregen Engelse les, we deden excursies... Die tijd is toch voorbij, denk ik.”

Zinvol leven

Sinds tien jaar is ze bovendien vrijwilliger in de winkel van Homico Bosschenhoofd - ,,Mijn man werd gevraagd en zo ben ik er ook vanzelf in gegleden” - en zo heeft ze haar benoeming tot Lid in de orde van Oranje Nassau te danken aan liefst 37 jaar vrijwilligerswerk, waar ze nog niet klaar mee is. ,,Ik ben ooit begonnen naast mijn werk in de zorg voor dementerenden in Etten-Leur, een mooi maar ook zwaar beroep. Daarvoor bood het de nodige afleiding. Maar het heeft mijn leven ook echt verrijkt.”