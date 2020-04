Decorandus Koen Schoenmakers: ‘Voor alles wat ik doe geldt: ‘doeget saome’’

Een van zijn eerste rollen binnen het Tullepetaonse carnaval was trouwens niet de minste: Schoenmakers mocht vier jaar lang de nar van Tullepetaonestad zijn. ,,In 1987, 1988, 1989 en 1990. Carnaval is mij met de paplepel ingegoten. Het is het feest van de tradities, van het weerzien met oude vrienden en van het plezier met elkaar.’’



Het motto in mijn eerste jaar als nar was ‘Doeget Saome’ en dat is volgens mij precies waar carnaval voor staat. We maken samen het feest. We hebben iedereen nodig: de deelnemers aan het Swaree, de muzikanten van het Konsert vor de Moriaon, de bouwers van de optocht... We doen het echt samen.’’



Maar datzelfde motto staat eigenlijk voor hoe Schoenmakers zijn werk in al die verenigingen en organisaties ziet. ,,De nadruk ligt nu wel op mij, maar voor alles wat ik doe geldt: we hebben elkaar nodig om er wat moois van te maken.’’