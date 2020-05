Decorandus Kees van Peer heeft de 'koepel in de kop'

Kees van Peer (75) komt al heel zijn leven in de Basiliek van de H.H. Agatha en Barbara in Oudenbosch. ,,In de jaren 50 ben ik begonnen als misdienaar in de basiliek. Iedere ochtend met m'n broer naar de basiliek. Later ben ik acoliet geweest. De basiliek heeft een heel speciaal plekje in mijn hart", zegt Van Peer, die onderscheiden is als Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Van Peer is nog steeds heel vaak in de basiliek te vinden: ,,Iedere dinsdag doe ik de deur open en zet ik de muziek aan. Het eerste wat ik daarna doe is de kaarsen aanvullen en rechtleggen. Je kunt aan de kaarsen zien of ik geweest ben", zegt Van Peer trots.

Brabantia

Van Peer is geboren en getogen in het 'Brabantse Rome'. De Oudenbosschenaar in hart en nieren woonde 23 jaar in het naastgelegen dorp Hoeven. Hij bleef niet alleen de basiliek trouw maar ook zijn werkgever. ,,Ik heb 42 jaar bij Brabantia gewerkt. Ik ben getrouwd met Jaantje. We kregen een druk gezinsleven, maar ik bleef naar de kerk gaan. Want: een echte Oudenbosschenaar heeft de koepel in de kop."

Van Peer is een druk baasje in het godsgebouw. ,,Ik ontvang de mensen als ze binnenkomen en als ze vragen hebben, dan probeer ik ze te beantwoorden. Ik weet inmiddels best veel over de geschiedenis van de basiliek. Ik doe geen rondleidingen, maar ik heb vaak wel een antwoord op de meeste vragen."

,,Op 58-jarige leeftijd ben ik gestopt met werken. Ik ben gelijk begonnen met meer vrijwilligerswerk. Ik ben voor welzijnsorganisatie Surplus op de bus gaan rijden. Iedere maandagmorgen mensen in rolstoelen of met looprekken ophalen en wegbrengen. Rondje Hoeven, Oud Gastel, Oudenbosch. Heerlijk vind ik dat, beetje kletsen, 'buurten' zoals wij dat zeggen in Oudenbosch. Bakje koffiedrinken met de mensen."

Van Peer rijdt inmiddels 17 jaar op de bus van Surplus en heeft mede voor die activiteit een koninklijke onderscheiding gekregen. Hij heeft het druk. ,,Ik ben ook nog mantelzorger voor mijn vrouw en dat kost ook veel tijd."

,,Als ik niet uitkijk dan zit ik dag en nacht in de basiliek. Het mooiste werk vind ik elk jaar de paastuin en kerststal maken. Gezellig met een vast groepje bouwen aan de stal. Dan halen we de beelden naar beneden om te behangen met bloemen. De stal moet wel een beetje passen bij de grootte van de basiliek."

