Decemberdrukte bij beautysalons in West-Brabant

Manuel de Backer kan op EK cross ‘bij niemand aanhaken’

13:03 De 63ste plaats op het EK cross country ‘onder 23' was niet wat Manuel de Backer in gedachte had toen hij gistermorgen aankwam op de Beekse Bergen. ,,Dit doet echt pijn", zei de Thor-atleet uit Essen dan ook toen hij iets meer dan twee minuten na de Franse winnaar Jimmy Gressier over de streep was gelopen. ,,Omdat het zo dicht bij huis is, waren veel mensen voor mij naar hier gekomen en dan lukt het me gewoon niet om er alles uit te persen.”