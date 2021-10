Deallia verhuisde van Oudenbosch naar Alkmaar en weer terug: ‘Hier groet iedereen elkaar op straat’

jong in...OUDENBOSCH - De 15-jarige Deallia van Donkelaar groeide op in Oudenbosch, verhuisde anderhalf jaar geleden naar Alkmaar, en kwam daarna weer terug. Ze is blij om weer te wonen in het dorp waar ze is opgegroeid. ,,Het was een beetje gek om weer terug te komen, maar nu ben ik het weer helemaal gewend.”

Was het een grote verandering om naar Alkmaar te verhuizen?

,,Best wel, ja. Mijn vader John komt uit Alkmaar en dat was de reden dat we gingen verhuizen. Ik was toen 12 jaar oud. Ik vond het spannend maar ik was niet echt bang om nieuwe vrienden te maken. Het aanpassen ging me wel goed af.”

Miste je iets aan Oudenbosch toen je daar woonde?

,,De mensen waren daar een stuk directer dan hier. Daar moest ik wel aan wennen. Hier groet iedereen elkaar op straat, dat was daar minder. Dat is toch echt die Brabantse gezelligheid.”

Maar je verhuisde weer terug naar Oudenbosch. Wat vond je daarvan?

,,Toen mijn moeder het vertelde was ik eerst een beetje in de war. Ik was het namelijk net gewend in Alkmaar. Mama wilde toch weer graag terug naar Oudenbosch en mijn vader ging mee. Ik moest weer afscheid nemen van mijn vriendinnen daar. Maar ik zie ze soms nog weleens en we bellen vaak.”

Gaan de roddels snel in het dorp?

,,Ja, dat gaat zeker snel. Roddels wil ik het niet per se noemen, maar wel nieuwtjes. In de tijd dat we in Alkmaar woonden hadden we nog wel een stacaravan op Molecaten Park Bosbad Hoeven. Iemand uit het dorp sprak mijn vader aan en zei dat ze het leuk vond dat hij weer verhuisde naar Oudenbosch. Hij kende haar niet en stond ervan te kijken dat meerdere mensen uit het dorp al van onze verhuizing wisten, haha.”

Is het leuk om te werken bij Maddey’s in Oudenbosch?

,,Het is vooral gezellig, omdat ik leuke collega’s heb. Waarom zou ik voor twee uurtjes gaan vakken vullen als ik ook lekker ijs kan scheppen en koffie kan zetten? Dat vind ik veel leuker. Laatst zijn we ook met een aantal collega’s wat gaan drinken op het terras.”

Mis je iets in Oudenbosch?

,,Er is niet zoveel te doen voor jongeren. Het zou leuk zijn als er een cafeetje was voor de jeugd, nu vind je dat meer in Roosendaal.”

Waar chill je dan met je vrienden?

,,Meestal ga ik met een aantal vrienden wat fietsen door Oudenbosch en daarna gaan we chillen bij iemand thuis. Maar ik ken door school ook veel mensen uit andere dorpen, zoals Oud Gastel of Hoeven. Ik vind het ook leuk om daarheen te gaan.”

Hoe is het om 15 jaar te zijn?

,,Het is jammer dat je overal net te jong voor bent. Je mag nog geen alcohol drinken of scooter rijden. Maar in december word ik 16 jaar en dan mag ik lekker gaan scooter rijden. Ik ben nu bezig met het leren voor mijn theorie-examen. Dat vind ik nog best lastig, maar ik ga mijn best doen.”

Ben je trots om uit Oudenbosch te komen?

,,Ja, zeker! Het is een heel gezellig dorp met leuke mensen. Toen mijn vader hier kwam wonen vroeg hij waarom iedereen hem groette op straat. Dat kende hij niet. Maar voor ons is dat heel normaal. Veel mensen kennen elkaar en zijn vriendelijk.”

Laatst was er een grote storing bij Instagram, Facebook en WhatsApp. Mis je het dan?

,,Ik dacht eerst dat de WiFi het niet deed. Maar toen ik thuiskwam van de training, kwam ik erachter dat het een storing was. Toen ik in bed lag miste ik het wel om even op Instagram te gaan, want dat doe ik meestal voordat ik ga slapen. Maar ik kon via Snapchat en TikTok nog praten met mijn vrienden.”

Deel je veel van jouw leven op Instagram?

,,Ik vind het leuk om te delen als ik iets bijzonders aan het doen ben. Als ik een feestje heb plaats ik een foto op mijn story, en als ik een leuke stad bezoek leg ik dat ook graag vast. Dat vind ik leuk om te doen.”

Waarom wil je bij de Basiliek op de foto?

,,Ik vind het daarbinnen heel erg mooi, vooral in de koepel. Maar dat is wel een stukje klimmen. Maar liefst 400 trappen, ik heb ze laatst geteld. De Basiliek staat symbool voor Oudenbosch en is een van de bekendste plekken in het dorp.”

Wil je hier voor altijd blijven wonen?

,,Ik denk het niet. Als ik ga studeren of een vriend krijg in een ander dorp moet ik misschien verhuizen. Maar dat zien we dan wel weer.”

Deallia van Donkelaar Leeftijd: 15 jaar

Woont met: moeder Cindy, vader John en zus Sinead. Broers Kerim en Aydin zijn al uit huis.

School: Markland College Oudenbosch, mavo 4

Bijbaan: in de horeca bij Maddey’s Oudenbosch

Huisdieren: kat Minos

Hobby’s: basketballen, dansen en afspreken met vriendinnen

Verliefd: nee