De zon schittert bij officiële opening sterrenschool De Schittering

Maar gisteren scheen de zon over het schoolplein aan de Sint Annastraat en deed de school haar naam alle eer aan in de glazen voorgevel. Anderhalf maand volgen de 225 kinderen van De Schittering nu les in het nieuwe schoolgebouw. Om iedereen enigszins te laten wennen, was de officiële opening pas woensdag. Bestuursvoorzitter Jos Krebbekx van Borgesiusstichting erkende dat de school geen makkelijke periode achter de rug heeft. ,,Het is ook niet niks wat het team heeft doorgemaakt. Er was veel overleg met de ouders voor nodig en intussen moest de kwaliteit van de school behouden blijven.''

In de reeks nieuwe scholen in Halderberge was dit voor Krebbekx de 'klap op de vuurpijl' ook al omdat hij er als PA-student in 1973 zijn eerste stage liep. ,,Toen had je aan de ene kant De Klimop, aan de andere kant de Franciscusschool. Fuseren was ook in de jaren daarna ondenkbaar. Uiteindelijk is het De Schakel geworden. Als je nu ziet hoe harmonieus de fusie van De Schakel met de Mariaschool is verlopen, vooral door te communiceren mét en niet óver de kinderen.''

Quote Gelukkig hoeven ze straks niet over het spoor naar De Beuk Raadslid Toos Ossenblok Complimenten waren er te over bij de opening. ,,A star is born'', zei Krebbekx. Aannenmer Leo Hoogwerff en architect Ronnie Kuiper vonden ook dat de sterren (lees: leerlingen) vanaf nu kunnen gaan schitteren in 'hun' schoolgebouw, waar oude en nieuwe bouwstijlen 'schitterend' samen komen. En wethouder Jan Paantjens had nog een aangename verrassing in petto. ,,Voor het bewegingsonderwijs van de hoogste groepen komen we met een passende oplossing.'' Details kon hij nog niet geven, maar in de binnentuin van de school komt een soort playcourt. Voor de gymlessen maken de leerlingen voorlopig nog gebruik van de Mariaschool. ,,Gelukkig hoeven ze straks niet over het spoor naar De Beuk'', reageerde raadslid Toos Ossenblok opgelucht. Zij vroeg anderhalf jaar geleden al aandacht voor het probleem.