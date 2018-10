De zoete glorie van Red Band: een kijkje in de snoepkeuken van Roosendaal

Paantjens heeft zin in tijdelijk wethouder­schap Et­ten-Leur

30 september OUD GASTEL - De terugkeer van Jan Paantjens (59) in de gemeenteraad van Halderberge na een sabbatical is van korte duur. Op 8 oktober wordt hij geïnstalleerd als tijdelijk wethouder van Etten-Leur. ,,Een mooie uitdaging, ik heb er zin in.''