De zoenen van Buys vervullen Oudenbosch nog steeds met trots

In 1891 kocht Bernardus Buijs (later met i-grec vanwege internationale export van 'Angel Kisses') een bestaande bakkerswinkel aan de Markt in Oudenbosch recht tegenover het jongensinternaat Saint Louis. De broeders van Saint Louis waren aanvankelijk zelfvoorzienend, maar in 1923 stopten ze met zelf brood bakken. Jacques Buijs, tweede generatie werd leverancier van het dagelijks brood. Op Saint Louis ging het dan al gauw om 400 leerlingen en 125 broeders. In die tijd nam hij ook broodfabriek De Voorzorg in de Lollestraat over en rolde een nog onbekende delicatesse van schuim, eiwit en dun laagje chocolade uit de fabriek. Via Oudenbosch maakte Nederland in de jaren twintig kennis met de negerzoen.