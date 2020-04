De 'zeven straatnamen-route’ in Oudenbosch wordt nu toch 30 kilometer-zone

Aanvankelijk leek dat niet te kunnen. ,,De overgang van 80 buiten de bebouwde kom naar ineens 30 erbinnen is te abrupt‘’, haalde wethouder Jan Mollen zijn informatie van de verkeersdeskundigen. Er moest een weggedeelte in zitten, waar de voet van het gaspedaal van 80 via 50 naar 30 kon worden terug geschroefd. Maar het zat ook de wethouder niet lekker. ,,Veiligheid voor alle verkeersgebruikers, daar sta ik voor. We namen de kritiek dus wel ter harte en hebben een aantal scenario's onderzocht, waaronder de combinatie van 50 met 30 per uur. Daar is niet voor gekozen, we gaan voor volledig 30 tot aan de komgrens om zo tegemoet komen aan de vraag van de omwonenden.”