De Willebrordse Winky dendert maar door: ‘Dit heb ik nog nooit meegemaakt’

Janneke gaat deze winter gewoon naar Oostenrijk zelfs bij code oranje: ‘In quarantai­ne is helemaal niet erg, we werken toch vanuit huis’

5 oktober WEST-BRABANT - Het wintersportseizoen in Oostenrijk gaat door. Maar hossen op Anton aus Tirol in de après-skibar, dat is er voorlopig even niet bij. De fanatieke wintersporter maalt daar misschien niet om. Maar durft hij nog wel in de rij voor de skilift nu de coronacijfers weer fors toenemen? ,,Wij laten ons niet tegenhouden door corona”, zegt Janneke Wintermans (36) uit Breda.