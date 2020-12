De Wieken hield ook een kerstlunch voor kwetsbare Roosendalers, maar kreeg politie op bezoek

Koevoets: ,,Die had een tip gekregen: er zou hier een groot feest aan de gang zijn. Natuurlijk niks van waar. Dat zagen die agenten ook gelijk toen ze hier aankwamen.’’ Een storm in een glas water, uiteindelijk, maar toch is Koevoets boos: ,,Dan probeer je iets goed te doen voor de mensen die het in deze tijd zo lastig hebben en dan doet iemand dit. Terwijl, onze deur staat altijd voor iedereen open. Als degene die nu de politie heeft ingeschakeld gewoon langs was gekomen, dan was dit allemaal niet nodig geweest.’’

Volgens de coronaregels

Want het diner was volkomen volgens de coronaregels, benadrukt Koevoets. De Wieken deed niets anders dan wat er vrijdag in het Huis van de Westrand werd gedaan. Koevoets: ,,Voor buurthuizen geldt dat ze in deze lockdown toch open mogen blijven, om de meest kwetsbare mensen in onze samenleving toch te kunnen blijven steunen. We hebben twee grote zalen die we zouden kunnen gebruiken, in principe zouden we daardoor twee keer dertig mensen kunnen ontvangen, maar daar hebben we bewust niet voor gekozen. We hielden ons aan maximaal dertig personen per keer.’’