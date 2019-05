De Wereldwinkel in Roosendaal bestaat 45 jaar

Alle producten in de winkel zijn fairtrade hetgeen betekent dat de producenten een eerlijke prijs krijgen en alles gemaakt is met respect voor mens en milieu. Voorzitter Theo de Munnik van de Stichting Wereldwinkel Roosendaal vertelt dat de winkel helemaal draait op de inzet van ongeveer 30 vrijwilligers. ,,Alles wat wij verkopen komt ten goede aan de producenten in de derde wereldlanden. De enige vaste kosten die wij hebben zijn de huur van het winkelpand en de inkoop van de artikelen. Doorgaans spelen we quitte, maar hier moeten we wel voor knokken.''

Onzeker

De Munnik zegt dat de toekomst van de wereldwinkel onzekerder is geworden doordat producten soms ook via andere winkels verkocht worden en veel foodproducten zoals Max Havelaar koffie, thee en rietsuiker in de supermarkt verkrijgbaar zijn. ,,Daarbij komt dat de naam Wereldwinkel niet beschermd is. En af en toe valt er ook weleens iets van een vrachtwagen af, wat dan elders goedkoper wordt aangeboden.'' De oorsprong van de wereldwinkel is terug te voeren naar de jaren na de Tweede Wereld Oorlog toen veel koloniën onafhankelijk werden. ,,Missionarissen brachten spulletjes mee die hier verkocht moesten worden om de mensen in derde wereld landen te helpen.”

De eerste landelijke winkel startte in een huiskamer. Een van de pioniers in Roosendaal was Addi Buijs. Tijdens haar stage voor pastoraal werkster kwam Addi in Limburg in contact met missionarissen en hun spulletjes. Zij pushte daarna in Roosendaal mensen om in 1974 een stichting wereldwinkel op te richten. In 1975 werd met vrijwilligers de eerste winkel geopend. Dat was in een afbraakpand in de HGD straat waar de muizen over tafel liepen. Via vele omzwervingen door de stad is de winkel nu op de Nieuwe Markt 60 beland.''