De warme herinneringen aan die vrolijke camping kwamen niet terug

Wandelaars willen voetgan­gers­brug over Koepelbaan terug op de politieke agenda

24 februari OUDENBOSCH - Wandelen kan in Oudenbosch langs het Parelpad, de culturele route of in het Arboretum. Maar echt erop uittrekken het buitengebied in, wordt bemoeilijkt door onder meer de Oudenbossche Koepelbaan. ,,Zonde’’, zegt Richard Driessen (76), die het oude plan van een voetgangersbrug over de rondweg nieuw leven wil inblazen.