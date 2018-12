De Vrijheijt van Rosendale schrijft over 700 jaar Roosendaal in 1968 en over het Gemengd Koor

Voor Piet Huijsmans was het nog steeds een feest in de klas

10:00 OUD GASTEL - Piet Huijsmans was er de man niet naar om te mopperen over de vele veranderingen, die het onderwijs de laatste jaren moest ondergaan. De Gastelse leerkracht is 65 en klaar met lesgeven. Nog een laatste maal mochten zijn 28 achtstegroepers hun favoriete ‘James Bondspel’ spelen in de gymzaal.