De Vlindertuin geopend: een plek waar alle kinderen gelijke kansen krijgen

Goochelaars

Vanaf volgende week wordt er onder het motto ‘De Kracht van Samen’ gewerkt worden om van het nieuwe concept een succes te maken. Platschorre had het eerder aan de kinderen in eenvoudige bewoordingen uitgelegd. ,,Plezier maken, je prettig en veilig voelen en heel veel leren. Dat willen we jullie hier geven.”

Gelijke kansen

In De Vlindertuin worden de kinderen van nul tot veertien jaar gevolgd. Daarbij staat voorop dat de kinderen gelijke kansen krijgen. Niet alleen in het onderwijs, maar ook door het organiseren van activiteiten buiten schooltijd, voor kinderen en voor de ouders. Om dat te bereiken wil men zoveel mogelijk activiteiten de school in halen, zoals taallessen voor ouders.

,,We vormen nu één team en willen meer zijn dan opvang en onderwijs. We hebben hoge verwachtingen, werken aan bewustwording en vinden ouderbetrokkenheid erg belangrijk. Alles is in ontwikkeling en er wordt heel wat van de mensen gevraagd, maar we zijn op de goede weg”, gaf Verhulst aan. Dat komt vooral ook door het enthousiasme van het team al is men zich er wel van bewust dat het einddoel nog lang niet is bereikt.