De Vlindertuin gaat voor gelijke kansen voor alle leerlingen

ROOSENDAAL - Hoe zorg je ervoor dat Fatima (11) die nu al weet dat ze later huisarts wil worden, niet in de keuken van een shoarmatent eindigt? En wat doe je als Karel-Willem (9) geen advocaat, maar timmerman wil worden?

Zo maar twee vragen die aan bod kunnen komen als je school gaat voor kansengelijkheid. KPO-basisschool De Vlindertuin in de Roosendaalse wijk Kalsdonk is zo'n school.

De school is uitgekozen voor een project dat kansengelijkheid bevordert. Op woensdag 17 maart worden de leerkrachten van De Vlindertuin tijdens een online studiedag bijgespijkerd over hoe leerlingen gelijke kansen kunnen krijgen. Die dag is een uitvloeisel van de tv-serie KLASSEN van omroep Human. In samenwerking met de stichting LeerKRACHT krijgen 25 scholen in ons land deze studiedag aangeboden.

De Vlindertuin staat in Kalsdonk en volgens directeur Marieke Verhulst is het ‘een school met een kleurrijke populatie’. ,,Ik heb de hele wereld hier op school zitten", zegt ze trots. De serie KLASSEN ging over een school in de Amsterdamse Vogelbuurt. Er zijn daar laag- en hoogopgeleide bewoners, in alle kleuren, tweeverdieners maar ook witte armoede.

Net als in Kalsdonk. Ook daar wordt de toekomst van een leerling vaak bepaald door het opleidingsniveau en de sociaaleconomische situatie van de ouders. ,,Kinderen van hoogopgeleide ouders kleden zich anders en eten anders", zegt Marieke Verhulst. En Jessica Voeten van de stichting LeerKRACHT vult aan: ,,Vaak zijn er problemen thuis en is onderwijs niet de eerste prioriteit.”

Verhulst is heel blij met LeerKRACHT. Een club van 'niet lullen, maar poetsen'. Ze zegt: ,,We hebben in het onderwijs de neiging om heel lang te discussiëren over wat er allemaal zou moeten. LeerKRACHT pakt 's morgens een kwartiertje voor overleg waarna we aan de slag gaan.” De Vlindertuin heeft een schoolmaatschappelijk werker aangesteld die in actie komt bij problemen met of bij een leerling. ,,Zodat de leerkracht zich vooral op het onderwijs kan richten.”

Na 17 maart moet snel duidelijk zijn hoe de kansengelijkheid op De Vlindertuin wordt aangepakt.