De vier speerpunten van het politiedistrict De Markiezaten

Video Verkeersin­farct rondom Breda na ongelukken met vrachtwa­gens, wegen weer vrij, maar nog steeds vertraging

17:02 BREDA - De A58 in de richting van Tilburg is donderdag afgesloten tussen knooppunt Galder en knooppunt Sint Annabosch vanwege een ongeluk. Bij het ongeluk, dat rond 12.30 uur gebeurde, waren drie vrachtwagens betrokken. Even voor 15.00 uur vond op de A16 nóg een ongeval plaats tussen vrachtwagens. De A16 is daardoor eveneens afgesloten. Omstreeks 17.00 uur waren beide wegen weer vrij, maar was er nog steeds veel vertraging.