De vervuiler betaalt in Roosendaal, zes bekeuringen in twee weken

ROOSENDAAL - Het uitgangspunt dat de vervuiler betaalt heeft in de gemeente Roosendaal in de voorbije twee weken geleid tot zes bekeuringen. De boetes zijn een gevolg van het onderzoek dat de gemeentelijke toezichthouders met regelmaat uitvoeren bij illegale afvaldumpingen.

De overtreders kregen ieder een bekeuring van 104 euro. Een grote afvaldump in het buitengebied van Roosendaal leverde de dader een boete van 389 euro op. Dat heeft de gemeente woensdag bekendgemaakt.

Buitengebied

Het ging in de meeste gevallen om weggooien van afval naast de ondergrondse afvalcontainer, het achterlaten van afval in het gemeenteplantsoen en om het dumpen van een grote hoeveelheid afval in het buitengebied. Wat er in het buitengebied is aangetroffen, kon woensdag vanwege vakanties niet worden achterhaald.

Verder kreeg een overtreder proces-verbaal omdat hij restafval in de GFT-container aanbood. Deze man had dat al eerder gedaan en was daarover aangesproken. 'Hij wist dus dondersgoed dat hij fout zat', zegt een woordvoerder van de gemeente Roosendaal.

Buurtonderzoek

De bekeuringen zijn uitgedeeld op de locaties Oliemolen, Dr. Heijptstraat, Elisadonk, Azurietdijk, Euklaasdijk en aan de Nispenseweg in het buitengebied nabij Sportpark Vierhoeven. De buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) komen dit soort afvalhufters, zoals de gemeente ze noemt, op verschillende manieren op het spoor, bijvoorbeeld door verklaring van getuigen, camerabeelden, een buurtonderzoek, genoteerde kentekens en/of sporen tussen het afval.

Zakken open maken

Om te zien wie de vervuiler is, mogen zij zakken en dozen open maken. ,,We zien regelmatig dat er zakken naast de container staan, terwijl die nog lang niet vol zit. Ook komen we grof afval, zoals oude tuinmeubelen, hout en puin tegen naast de afvalcontainers. En dat is natuurlijk niet de bedoeling.” aldus een van de boa’s.

De toezichthouders van de gemeente Roosendaal blijven streng controleren en optreden tegen afvaldumpers. Zeker met de huidige warmte leidt gedumpt afval tot problemen van stankoverlast en ongedierte. Daarnaast geeft het beslist geen aantrekkelijk straatbeeld.

