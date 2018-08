De verkeersborden die je nog niet mocht zien in Roosendaal

Dynamisch sfeertje, maar weinig bezoekers op Hippe Fair in Roosendaal

19 augustus ROOSENDAAL - In het Openluchttheater draait een dj hippe loungemuziek, even verderop geeft zangeres Isméne Elbers een optreden en volgen een aantal kinderen een clinic in skaten en graffiti bij Tom Onrust van het Kingdom Festival. De moeders vermaken zich ondertussen met snuffelen in de vele kraampjes met hippe kleding, het evenement heet ten slotte niet voor niets Hippe Fair. Of ze drinken een gin-tonic die hier uit de tap komt. ,,Een primeur, die tap hebben we speciaal laten maken'', zegt Daan van der Tuin van Wenneker.