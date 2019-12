De trots van Oud Gastel vertaalt zich in oprichting Samenstichting

Dorp bruist

Volgens initiatiefnemer Karel Bartelen is de Gastelse Samenstichting niet ontstaan uit onvrede over het gemeentelijk beleid als zou Oud Gastel te weinig aandacht krijgen. ,,Het was op de bijeenkomst met het college eerder dit jaar dat veel dorpsbewoners juist trots zijn op hun dorp. Het verenigingsleven bruist, mensen wonen er graag. Een mooie start als Samenstichting met uiteraard de bedoeling die trots te behouden. En eventuele knelpunten zijn er om opgelost te worden‘’, zei Bartel een paar maanden geleden al toen de Samenstichting al meer vorm kreeg.

Voor zover de agenda's het toelaten is ook het volledige college bij de ondertekening aanwezig. Het officiële moment is om 19 uur in café Onder de Toren op de Markt in Oud Gastel. Het gemeentebestuur is blij met inmiddels een derde Samenstichting. Feitelijk een vierde, want de wijk Pagnevaart heeft ook een belangenorganisatie in het leven geroepen. In de toekomst wil het college ook Bosschenhoofd ondersteunen bij dergelijke initiatieven al moeten die te allen tijde spontaan ontstaan.