De Torensjouwers uit Schijf ‘laote ut al 44 jaar vieren’

Nar Jan bekleedt zijn functie al 33 jaar en voorzitter René van Nijnatten is al 22 jaar bij de club.

En Van Nijnatten rekent nog even leutig door.,,Ik ben Pliessie geweest en raadslid. Ik was al een paar keer gevraagd als voorzitter. Maar bij de derde keer dacht ik: Ik ben nu 33, dít is het moment. Dat is nu 9 jaar geleden.''

Feestweekend

Het feestweekend is vrijdagavond gestart met een drukbezochte receptie en feestavond in het Wapen van Schijf, met aansluitend een blaaskapellenfestival en feestavond met DJ Sjol. Hoogwaardigheidsbekleders uit andere dorpen en heel veel Schijvenaren zijn uitgelopen om Prins Peer d'n Eerste, Nar Jan, Pliesie Henk, Schijvenaer Peter, Boer Gijs en de andere leden van de raad van elf te feliciteren.

,,Wij zijn een hechte club, met ook heel veel leden die familie van elkaar zijn'', zegt René van Nijnatten. Zijn eigen familie is daarvan een goed voorbeeld: broer Peter is al vijf jaar prins en zijn andere broer Christian zit ook in de raad van elf.

Zware maanden

,,En ook de familie Van Overveld is goed vertegenwoordigd. Het is eigenlijk een grote vriendengroep, met een super gezellige sfeer. En dat werkt aanstekelijk. Wij zijn er heel trots op dat wij sinds de oprichting in 1976 altijd voltallig geweest zijn. In de gemeente Rucphen zijn we de enige carnavalsvereniging die dat gepresteerd heeft. We hebben zelfs jaren gehad dat we vijf reserveleden hadden. Dat is tegenwoordig niet meer zo, want het kost ook heel veel tijd. Want wij doen, met aanhang, echt alles zelf, dus het zijn zeker een paar zware carnavalsmaanden.''

De manier waarop ze dit weekend feestvieren doet recht aan die hechtheid in Torensjouwerslaand. Van Nijnatten: ,,Na de receptie en feestavond op vrijdag is er zaterdag een kindermiddag in D'n Hoge Dries en een feestavond in Kir Royal. Zondag sluiten we af met een seniorenmiddag met een tonpraoter in D'n Hoge Dries en daarna gaan we met zijn allen lekker eten bij de Chinese cafetaria 't Dorp. Dan hebben we dit weekend alle horecagelegenheden gehad en profiteert iedereen mee.‘’

Motto

Carnaval 2020 belooft een groot feest te worden in Torensjouwerslaand en daar is het motto ook naar: 'We loate ut vieren!' Maar die vier dagen leut, traditioneel afgesloten met het naar buiten sjouwen van de toren, zijn voor de Torensjouwers eigenlijk vooral de kers op de taart.