De super jubileert: ‘Hier in Zegge kennen ze wél het verschil tussen sla en andijvie’

Super Dichtbij is een keten met twee winkels. Die van zijn broer Ruud Bouman staat in Schijf. Het ondernemen zit de familie Bouman in het bloed, al was vader Bouman in een heel andere branche actief. ,,Hij had een aquarium- en terrariumwinkel in Dordrecht. Ik werkte in die tijd bij Ruud, die een Spar-winkel in Dordrecht had. Na mijn diensttijd ben ik bij zijn concurrent gaan werken. Ruud zakte via Beneden-Leeuwen af naar Schijf.” En toen kwam de winkel in Zegge vrij.