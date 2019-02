De Stok krijgt twee nieuwe escaperooms: ‘Maar er moet nog wel het nodige gebeuren’

Kaartje Meeste woningin­bra­ken van de West-Bra­bant vonden vorig jaar in Roosendaal plaats

6:00 ROOSENDAAL - De meeste woninginbraken van West-Brabant vonden in 2018 in de gemeente Roosendaal plaats. Het waren er 3,5 per duizend inwoners, blijkt uit de meest recente politiecijfers. Bij de meeste andere gemeenten in Nederland is het aantal woninginbraken gedaald. In totaal waren het er bijna 43 duizend.