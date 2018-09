De Stok en Rosada: 'Binnen vijf jaar vier miljoen bezoekers naar Leisurepark Roosendaal'

Er komt een aparte werkgroep vanuit de gemeente Roosendaal en de ondernemers van De Stok om de plannen en ambities van de ondernemers verder uit te werken. Dat is de conclusie na een werkbezoek van het Roosendaals college aan het gebied, op uitnodiging van die ondernemersvereniging en Designer Outlet Rosada.

Grootste prioriteit heeft de uitstraling van De Stok. Beide partijen hopen dat daar nog dit jaar wat aan kan worden gedaan. Voorzitter Koen Bakker van de ondernemersvereniging De Stok: ,,Dat het er ook echt als een leisurepark uit gaat zien en niet langer als een industrieterrein, wat veel nu mensen vinden.''

Ambitie

De ondernemersclub en Rosada staan bol van de ambitie. Onder de nieuwe naam Leisurepark Roosendaal willen beide partijen binnen vijf jaar groeien naar vier miljoen bezoekers per jaar. Ter vergelijking: Designer Outlet Rosada trekt nu jaarlijks 1,4 miljoen bezoekers, de verschillende ondernemers op De Stok zijn samen goed voor 1,1 miljoen bezoekers per jaar.

Een dergelijke impuls moet Roosendaal nog meer op de kaart zetten als hét dagje uit tussen Rotterdam en Antwerpen. Voor heel Roosendaal, want beide partijen stellen nadrukkelijk dat ook de binnenstad hier garen bij moet spinnen. Manager François Peeters van Rosada: ,,We hopen ook een werkgroep op te richten met Rosada, De Stok én de Roosendaalse binnenstad. Dan zitten de sectoren stad, recreatie en shopping voortaan samen aan tafel. In Roermond doen ze dat ook, daar is dat een gouden combinatie.''

Gemeente

Voor die groei is echter verdere ontwikkeling van Leisurepark Roosendaal noodzakelijk, om te beginnen als het gaat om het uiterlijk en de uitstraling van het park. Maar daar is wel medewerking van de gemeente Roosendaal voor nodig, die is voor een groot deel eigenaar van de gronden op De Stok. Om het lokale bestuur van die noodzaak te overtuigen, is het complete college van Roosendaal dinsdag naar De Stok gekomen voor een rondleiding en om door de ondernemers daar persoonlijk bijgepraat te worden over die ambities en plannen.

Plannen

Veel van die plannen zijn overigens niet nieuw. Zo zijn er al langer serieuze plannen om de hoofdweg op het terrein te veranderen in een nette parklaan met meer groen en minder parkeren in de berm. Ook de visvijver bij Sieben Recreatie moet beter zichtbaar worden gemaakt en meer gebruikt worden, bijvoorbeeld om te kanoën en te paddleboaden. Waarnemend secretaris Ewald Sieben van ondernemersvereniging De Stok: ,,Er is ook al een ondernemer die er binnen een maand al zou kunnen beginnen.''

Maar er is meer. De entree van De Stok moet op de schop, er zou bijvoorbeeld een landmark kunnen komen. Ook de plannen voor een groot hotel (127 kamers) met een speelautomatenhal komen in een stroomversnelling, de vergunning is inmiddels aangevraagd. In Metsj Point moet nog dit jaar een trampolinehal openen.

Kans

Zowel het zichtbaar maken van die vijver als het opknappen van de hoofdweg zijn volgens Sieben zaken die op korte termijn al aangepakt zouden kunnen worden om het park een betere uitstraling te geven. ,,Maar wij gaan er niet over, dat is eigendom van de gemeente. We hopen hen vandaag te overtuigen van het feit dat dit een kans is voor heel Roosendaal.''