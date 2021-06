De Ster of toch de Tuin van Van Hasselt? Alleen de naam van het nieuwe stadspark is voer voor discussie

Houd het toch lekker bij De Ster, zegt wethouder Cees Lok: ,,Dat is de naam die Riek Bakker in 2014 al aan de plannen heeft gegeven en die is prima.’’ In dat plan wordt het nu zo stenige gebied tussen Tongerlohuys, De Kring en het Koetshuis voor bijna 950.000 euro omgetoverd tot een stadstuin met veel water. Er komen wadi’s met daarlangs en overheen wandelpaden en vlonders. Er is ook ruimte voor kunstwerken, zoals de Groenfabriek die nu nog aan het Tongerloplein staat. Die klus moet deze zomer beginnen.