De stemming in buurthuis Kalsdonk: 'Stemmen? Allemaal doorgestoken kaart'

Buurtbewoner Peter Neervoort, die een stand heeft met computers die hij zelf heeft gerepareerd, denkt daar anders over. ,,Ik ga zeker stemmen, zo rood mogelijk. Anders gaat Wilders straks met de stemmen lopen. De armste en laag opgeleide mensen geven al gauw de buitenlanders de schuld van hun situatie. Voor mij is iedereen gelijk: Nederlander of medelander. Ik woon al heel mijn leven in Kalsdonk. Het is een fijne buurt, als je hulp nodig hebt, kun je bij iedere buurman terecht. Maar die drugsoverlast wordt steeds erger. Waarom doen ze daar niks aan? Als ik het zie, ziet de politie het toch ook? Hang gewoon een paar camera's op en patrouilleren. Het begon klein, maar het zijn inmiddels grote jongens die hier miljoenen verdienen en in grote Mercedessen door de wijk scheuren.''