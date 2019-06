De Staaltjes: een juweeltje van een park tussen de Dijken in Roosendaal

Herman Stikkel is initiatiefnemer van werkgroep ‘Vrienden van de Staaltjes’, die het cultuur historisch element in de wijk wil herstellen en meer bekendheid wil voor dit juweeltje in de wijk. ,,De werkgroep bestaat uit bewoners van de wijk Kortendijk. Er hebben zich al 8 mensen aangemeld. De bedoeling is dat we 1 keer per maand gaan werken aan de uitstraling van de strook tussen de Dijken,” zegt Stikkel.