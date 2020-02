De Spie gaat voor de mooiste wagen in jubileumjaar

De Joop Zoetemelk van de optocht in Tullepetao­nen­stad wil nu wel eens winnen

2 februari ROOSENDAAL - ,,We zijn een beetje de Joop Zoetemelk van de optocht in Tullepetanenstad. Altijd tweede. Nu dromen we van een eerste plaats!” Petra Breugelmans van bouwclub De Kaaipuiten is vol goede moed.