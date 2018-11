De Schalm in zwaar weer door tekort aan bestuursleden

HEERLE - Dorpshuis De Schalm in Heerle zit in moeilijkheden. Als er niet snel nieuwe bestuursleden bij komen, dreigt het wijkhuis de deuren te moeten sluiten.

Dat schrijven het dorpshuis, WijZijn Traverse Groep, gemeente Roosendaal en de Sesam-academie (adviesbureau voor vrijwilligersorganisaties) in een brief die aan alle Heerlenaren is verstuurd. Volgende week dinsdag wordt er om 19.30 uur in het dorpshuis een bijeenkomst belegd om hopelijk wat vers bloed binnen te halen.

Onderbezetting

Dat is hard nodig, volgens wethouder Inge Raaijmakers: ,,Het bestuur van De Schalm bestaat op dit moment nog uit drie vrijwilligers en dat is te weinig. De Schalm kampt al langer met een onderbezetting, maar inmiddels is de situatie voor hen onhoudbaar geworden.‘’ Dat schrijft zij in antwoord op vragen van de SP. Die partij wilde opheldering over de nijpende situatie in Heerle. Met wat meer vrijwilligers moet de druk op het huidige bestuur verlaagd worden.

Belangstellenden kunnen zich aanmelden door een mail te sturen naar leonie.ansems@wijzijntraversegroep.nl. Bestuurlijke ervaring is overigens geen vereiste, het bestuur wordt actief ondersteund door leden van de Sesam-academie.

