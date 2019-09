De Roosendaalse wethouder Cees Lok kijkt naar toepasbaarheid Zweedse drempels

Inhaalverbod

In de Stationsstraat zijn witte strepen aangebracht, is een inhaalverbod ingesteld, is 50 op het wegdek geschilderd en zijn digitale snelheidsmeters geplaatst. Als het aan de VVD ligt worden er meer maatregelen toegepast. Daarbij denken de liberalen bijvoorbeeld aan aanpassingen van de stoephoogten en - als het mogelijk is - meer groen in de middenberm. Wethouder Lok zegt dat er in straten waar te hard wordt gereden ook bloembakken kunnen worden geplaatst. Dat gebeurt steeds in overleg met de bewoners. Ook het ophangen van snelheidsdisplays is dan mogelijk.