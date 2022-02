De Roosendaalse Jeugdboa Jackie is een echte Instagram-hit: ‘Mensen uit het hele land volgen me nu’

De Kroon, het epicentrum van gezellig­heid, wordt door Oudenbos­sche­na­ren nu al gemist

OUDENBOSCH - Het valt de gemiddelde Oudenbosschenaar zwaar nu blijkt dat Hotel De Kroon straks alleen nog een restaurantfunctie over houdt. Al is er ook begrip: ,,In deze tijd een horecazaak overeind houden is haast onmogelijk’’, zegt buurman Mark Buijs.

4 februari