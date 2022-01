De Roosendaalse horeca popelt: poetsen, spoelen, poleren en de slingers ophangen

Ze hebben er zin in, zegt Dennis. En ze zijn niet de enige horecamensen die staan te popelen om weer gasten te ontvangen. Bij café Tien in de Molenstraat zijn Manon en Desiree Dielemans, samen met medewerker Manouk van Valderen druk in de weer om alles in orde te maken. Want er komt wel wat bij kijken, na de lockdown.