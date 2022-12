De Roosendaalse honger naar energie-advies is nauwelijks te stillen: meer vrijwilligers nodig

Muzikant Jack van Poll (1934-2022) kon geen noot lezen: 'Je hoorde wat en dat deden we na’

ROOSENDAAL - Als telg uit het drukkerijgeslacht werd de jonge Jack van Poll door de vroege dood van zijn vader gebombardeerd tot directeur/eigenaar van de Koninklijke Van Poll. Toen al was zijn naam gevestigd in de jazzwereld. De geboren Roosendaler, muzikant, arrangeur en componist overleed zondag in zijn woonplaats Antwerpen.

5 december